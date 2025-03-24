Синоптик предупредила о похолодании и назвала дату: карта

В Украине вторник, 25 марта, погода будет неоднородной. В южной части, большинстве центральных областей и в Луганской области 25 марта ожидается теплая погода, днем +12+16 градусов. В северной части, напротив, будет холодно, в течение дня только +9+12 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Также свежий холодный воздух еще будет гулять в прибрежных зонах, куда еще не прогретые моря будут отдавать устаревшую зимнюю свежесть, +8+11 градусов. В Луганской области, я уже написала, будет тепло, в Харьковской области холодно, где-то +8+11 градусов, на Донетчине днем ​​+10+14, но в Приазовье +8+12 градусов", – отметила она.

Синоптик уточнила, что сегодняшний сильный ветер завтра стихнет, разве что в восточных областях останется порывистым.

Дожди 25 марта пройдут в западных, северных областях, Винницкой, Черкасской и Харьковской областях.

На остальной территории – без осадков.

Диденко подчеркнула, что сейчас и ближайшие пару дней ожидаются магнитные бури!

Какая погода в Киеве

В Киеве во вторник ожидается дождь, преимущественно ночью и утром (карт внизу), днем осадки стихнут, разве что небольшой дождь. В течение дня температура воздуха будет колебаться около +10 градусов.

Карта погоды, на которой синим цветом обозначен дождь, а розовым – снег / Фото: Наталия Диденко / Facebook

На текущей неделе погода будет неустойчивой, с периодическими осадками и прояснениями, но в целом не холодной. Конечно, с колебаниями.

Когда похолодает

Однако, по предварительным прогнозам, которые нуждаются в уточнении, с 7 апреля в Украине есть вероятность резкого похолодания.

Напомним, синоптики предупредили, что весна еще удивит украинцев перепадами погоды.

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