Весна еще удивит перепадами погоды: чего ждать украинцам

Готовьтесь! Будет еще холоднее! Начало рабочей недели погодой порадует не очень.

Что прогнозируют синоптики дальше – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

На выходных значительно похолодало, но в понедельник, 17 марта, ожидается еще большее снижение температуры. Синоптики прогнозируют, что прохладнее всего будет на западе и на севере страны, а теплее всего на востоке и юге. Хотя и в этих регионах тоже ожидаются небольшие осадки. В Укргидрометцентре прогнозируют, что 17 марта температура воздуха в западных и северных областях составит ночью -4…+1 градусов, днем всего +2…+6 градусов. На остальной территории Украины температуры также будут ниже, но все равно не настолько. Температура и ночью, и днем 17 марта будет колебаться в пределах +6…+12 градусов. В то же время синоптики отмечают, что март – переходный месяц между холодным и теплым сезоном, поэтому сложно прогнозировать.

Расчеты моделей очень разнятся. А синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха в комментарии для РБК-Украина отметила, что есть тенденция влияния поля повышенного давления в течение нескольких дней, то есть прекращение осадков. А затем 19-20 марта снова могут быть дождевые атмосферные фронты. Обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что март ожидается теплым, о снеге можно забыть до новой зимы, даже дождей будет не обильно. Однако в течение месяца возможны заметные колебания температуры от тепла до холода. Вторая половина марта ожидается заметно холоднее первой: циклон с севера принесет в регион не только похолодание до +5-6 градусов днем и от -1 до +2 ночью, но и почти ежедневные небольшие дожди. Тепло начнет возвращаться только поближе к апрелю.

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Ранее синоптики заявляли, что весна 2025 года в Украине ожидается теплее средних многолетних значений на 1-2 °C. Однако март еще будет прохладным. В частности, об этом изданию "Телеграф" рассказал народный синоптик из Волыни Владимир Деркач. Он прогнозирует, что вторая декада будет уже теплее, но осадков тоже ожидается очень мало. Третья декада марта начнется с похолодания.

Первая декада апреля не принесет столь желанного весеннего тепла на постоянной основе. Один-два теплых дня будут сменяться на два-три прохладных дня, да еще с осадками. Так будет продолжаться практически до конца этой десятидневки. Вторая декада апреля разделится на две части. Первая половина будет более влажная и ветреная. Ночью, изредка даже возможный небольшой "минус". Днем – умеренный "плюс". Вторая часть этой декады теплее и без осадков. То есть дни будут погоже. Третья декада будет такой же теплая, но дальше температура воздуха несколько снизится. Возрастет вероятность осадков, хотя они будут носить кратковременный характер.

Первая декада последнего месяца весны в начале тоже не принесет настоящего тепла. Будут наблюдаться умеренные температуры, и только к концу этой десятидневки потеплеет. Ожидаются и осадки. Вторая декада травея "наследует" это тепло и температура воздуха прогреется. Осадков следует ожидать больше в первой декаде, а вторая же будет "сухой". Впрочем, иногда будут кратковременные дожди. Третья декада мая снова разочарует: температура воздуха снизится, будет достаточно влажно и ветрено, что и скажется на общей картине погоды. И все же в конце месяца снова вернется тепло. Нельзя его назвать летним, но будет достаточно тепло.

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