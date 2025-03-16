Каким будет лето 2025: прогноз метеоролога

Придет ли лето 2025 в Украину по календарю – 1 июня – трудно спрогнозировать. Впрочем, лето по средним многолетним значениям перехода, средней суточной температуры +15°, может состояться уже в мае.

Об этом рассказала Наталья Голеня, метеоролог, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометеорологического центра в интервью "Говорит Суханов".

"Поэтому уже с середины мая можно считать, что это уже лето. И там уже последовали эти интенсивные процессы – грозы, грады, шквалы такие конвективные явления. Вот это уже совсем летний месяц можно считать, если, конечно, не будет вторжения холодного воздуха. Потому что мы находимся в умеренных широтах и у нас все время, что зимой, летом у нас происходят температурные колебания. И таким образом, если получилось, что март у нас теплый, но в апреле и мае у нас часто практически каждый год происходит вторжение холодного арктического воздуха с севера, когда температура ночью у нас снижается до нуля или до минусов, и особенно это на почве. И это мы уже называем заморозками”, – говорит метеоролог.

Она отметила, что заморозки – это частое явление в Украине в апреле или начале мая.

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