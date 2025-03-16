Укрэнерго сообщило об отключениях света 17 марта: кого коснется

В Укрэнерго подчеркнули, что отключение бытовых потребителей не прогнозируется.

Укрэнерго сообщает, что завтра, 17 марта, из-за сложной ситуации в энергосистеме будут применены ограничения мощности для промышленных и бизнес-потребителей.

По данным компании, ограничения будут действовать с 06:00 до 20:00.

Причиной принятия мер стали последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру.

В то же время в Укрэнерго подчеркнули, что отключение бытовых потребителей не прогнозируется.

Энергетики отмечают, что ситуация может изменяться, поэтому рекомендуют следить за сообщениями операторов системы распределения (облэнерго).

Украинцев призывают экономно использовать электроэнергию.

Напомним, в ночь на субботу, 15 марта, российская оккупационная армия массированно атаковала энергетические объекты ДТЭК в Днепропетровской и Одесской областях. Произошли отключение света.