Хуситы заявили об атаке на авианосец США и военные корабли

Они предупредили, что все американские военные суда в Красном и Аравийском морях будут мишенью, если США продолжат атаки на Йемен.

Йеменские хуситы объявили, что нанесли удар 18 дронов и ракет по авианосцу ВМС США Harry Truman и другим военным кораблям в регионе.

Соответствующую публикацию обнародовали в X.

В своем заявлении они предупредили, что все американские военные суда в Красном и Аравийском морях будут мишенью, если США продолжат атаки на Йемен.

Вашингтон пока не комментировал заявление хуситов.

Ранее США совершили авиационные и морские атаки по поддерживаемым Ираном объектам хуситов в Йемене. Удары уничтожили радары, системы ПВО и ракетные установки. Дональд Трамп заявил, что это направлено на возобновление безопасного судоходства в Красном море.