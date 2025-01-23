Украинских моряков освободили из плена йеменских хуситов: детали от МИД

Освобожденные украинские моряки направляются на встречу с семьями. Их жжет реабилитация.

Министерство иностранных дел (МИД) и Главное управление разведки (ГУР) провели совместную операцию по освобождению из плена хуситов трех украинских моряков. Вскоре они вернутся домой.

Об этом сообщает МИД.

По данным ведомства, трое украинских моряков были задержаны во время захвата грузового судна Galaxy Leader в ноябре 2023 года.

"Сейчас освобожденные из плена моряки находятся в безопасности и на попечении украинских дипломатов. Все в хорошем физическом состоянии, имеют все необходимые документы и уже вскоре вернутся домой", — уточнили в МИД.

Напомним, йеменские боевики-хуситы освободили моряков судна "Galaxy Leader", среди которых есть украинцы. Судно они захватили в Красном море в ноябре 2023 года.

Повстанцы заявили, что освободили моряков после посредничества Омана, долгое время являвшегося посредником с хуситами. Оман не сразу подтвердил освобождение, хотя реактивный самолет Королевских ВВС Омана совершил рейс в Йемен в среду и взлетел снова примерно через час после заявления хуситов.

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