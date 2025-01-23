Ночью РФ атаковала Украину баллистикой и дронами: сколько целей удалось сбить и где есть "прилеты"

Ночью против 23 января армия Российской Федерации атаковала Украину 92 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям. Также оккупанты применили четыре баллистических ракеты "Искандер-М"/KN-23 по городу Запорожье. ПВО сбила 57 дронов, 27 – локационно потеряны.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"По состоянию на 09:30 подтверждено избиение 57-х ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях", — говорится в сообщении.

Кроме того, ночью российские захватчики ударили баллистическими ракетами по Запорожью. В результате обстрела погибли и ранены местные жители. Кроме того, разрушены и повреждены предприятия, учреждения, многоквартирные и частные дома. Также из-за падения сбитых вражеских БПЛА пострадала Харьковщина.

Отмечается, что россияне запустили беспилотники по направлениям Миллерово, Орла, Курска, Брянска и Приморско-Ахтарска, а ракетами – из Воронежской области.

Напомним, этой ночью армия РФ нанесла циничный удар по Запорожью "Шахедами" и ракетами. В результате удара повреждены жилые дома в Запорожье. Также взрывной волной выбиты окна, изуродована крыша.

Читайте также:

В Запорожье пес не отходит от тела хозяина, погибшего от ракеты РФ