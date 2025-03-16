Хусити заявили про атаку на авіаносець США та військові кораблі

Вони попередили, що всі американські військові судна в Червоному та Аравійському морях будуть мішенню, якщо США продовжать атаки на Ємен.

Єменські хусити оголосили, що завдали удару 18 дронами та ракетами по авіаносцю ВМС США Harry Truman та іншим військовим кораблям у регіоні.

Відповідну публікацію оприлюднили в Х.

У своїй заяві вони попередили, що всі американські військові судна в Червоному та Аравійському морях будуть мішенню, якщо США продовжать атаки на Ємен.

Вашингтон поки не коментував заяву хуситів.

Раніше США здійснили авіаційні та морські атаки по підтримуваних Іраном об’єктах хуситів у Ємені. Удари знищили радари, системи ППО та ракетні установки. Дональд Трамп заявив, що це спрямовано на відновлення безпечного судноплавства в Червоному морі.