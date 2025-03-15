Трамп розпочав війну з хуситами: перші подробиці

Це найбільша військова операція за другий термін Трампа.

США здійснили авіаційні та морські атаки по підтримуваних Іраном об’єктах хуситів у Ємені. Удари знищили радари, системи ППО та ракетні установки. Дональд Трамп заявив, що це спрямовано на відновлення безпечного судноплавства в Червоному морі.

Про це пише The New York Times.

Ця операція є сигналом Ірану, який відмовився укладати нову угоду щодо ядерної зброї.

"Сьогодні я наказав збройним силам Сполучених Штатів почати рішучі та потужні військові дії проти терористів-хуситів у Ємені", - написав президент США у соцмережі TruthSocial.

За інформацією американських чиновників, удари по арсеналах хуситів, що розташовані глибоко під землею, можуть тривати кілька днів. Їхня інтенсивність залежатиме від реакції бойовиків.

У Білому домі деякі радники наполягають на жорсткішій кампанії, щоб позбавити хуситів контролю над північчю Ємену. Втім, Трамп поки не схвалив цей сценарій, адже під час виборчої кампанії обіцяв не втягувати США у нові конфлікти на Близькому Сході.

Нагадаємо, хусити сповідують зейдитський мазхаб. Вони є воєнізованним угрупуванням шиїтів-зейдитів, яке діє на території Ємену. Хусити проживають переважно на півночі Ємену, становлячи близько третини населення країни.

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