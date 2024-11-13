ВМС США відбили атаку хуситів за допомогою авіаносця - Reuters

Всі обʼєкти були знищені і кораблі не зазнали ушкоджень.

Військові Сполучених Штатів відбили атаку ракетно-дронову атаку єменських хуситів під час проходження через протоку Баб-ель-Мандаб.

Центральне командування ЗС США повідомило, що у відбитті атаки брав участь авіаносець "Авраам Лінкольн", інформує Reuters.

Представник Пентагону Патрік Райдер заявив, що два кораблі ВМС США зазнали атаки щонайменше восьми дронів. Крім того, хусити використали три крилаті ракети та пʼять балістичних.

Повідомляється, що всі обʼєкти були знищені і кораблі не зазнали ушкоджень.

В свою чергу представники хуситів заявили, що вони атакували авіаносець в Аравійському морі, а також два есмінці США в Червоному морі.

В Міноборони США заявили, що не мають інформації щодо атаки на авіаносець.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США та Велика Британія завдали ударів по об'єктах хуситів у Ємені.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія допомагає хуситам завдавати ударів по суднах у Червоному морі.

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