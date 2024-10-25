Росія допомагає хуситам завдавати ударів по суднах у Червоному морі - WSJ

Росія могла реалізувати погрозу про "асиметричну відповідь" на удари по території РФ та передавала супутникові знімки єменським хуситам для ударів по суднах у Червоному морі.

Про це пише The Wall Street Journal.

Видання пише, що російський диктатор Путін раніше погрожував дати "асиметричну відповідь" на постачання західної зброї в Україну.

"Якщо хтось вважає за можливе постачати таку зброю в зону бойових дій для завдавання удару по нашій території та створення проблем для нас, то чому в нас немає права постачати зброю в ті регіони світу, де наноситимуться чутливі удари по об'єктах тих країн, які роблять це щодо Росії", — заявив диктатор.

Крім того, він погрожував відповіддю на те, що "країни [Заходу] втягуються у війну проти нас, а це і є їхня пряма участь у війні проти РФ".

Єменські мусити почали атакувати судна у Червоному морі після початку війни між Ізраїлем та ХАМАС. Всього було обстріляно понад 100 суден, два з яких були потоплені, а також одне вдалося захопити бойовикам.

Європейські військові чиновники розповіли журналістам, що Росія надавала супутникові знімки для більш точного наведення ударів. Дані передавалися через Корпус вартових ісламської революції Ірану.

Ці атаки призвели до збоїв у міжнародній торгівлі, оскільки вантажовідправникам довелося перенаправляти судна на протяжніший маршрут навколо Африки.

Журналісти видання пишуть, що ця допомога показує, наскільки далеко готовий йти російський диктатор, щоб підірвати стабільність карій Заходу та їхнього лідера США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що хусити випустили ракету по аеропорту в Ізраїлі.

Крім того, ми раніше інформували, що у Червоному морі хусити підірвали грецький танкер.

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