25 жовтня — яке церковне свято, чому на Дідівські плачі не варто їсти хліб

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 25 жовтня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Маркіяна і Мартирія. За легендою, Маркіян був християнським дияконом, який жив у місті Вірменії. Він відрізнявся глибокою вірою і служінням, проповідуючи християнські цінності. Мартирій, можливо, був другом або товаришем Маркіяна. Він також активно поширював християнське вчення і підтримував громаду в часи гонінь.

Обидва святі стали жертвами переслідувань християн у часи римського імператора. Вони відмовилися зректися своєї віри, за що були піддані тортурам і, зрештою, страчені. Їхня мужність і відданість стали прикладом для багатьох віруючих.

Прикмети 25 жовтня

Народні прикмети 25 жовтня / Фото: Unsplash

Вже випало багато снігу — наступного року буде великий урожай.

Сильний вітер — декілька днів буде погана погода.

Вранці туманно — в середині дня потепліє.

Що завтра не можна робити

Поганою прикметою вважалося їсти цього дня хліб. Якщо ослухатися, то весь рік буде важким. Жінки намагалися не плакати в подушку, щоб неприємності не множилися. Також не прийнято багато сміятися, потім доведеться багато плакати.

Що можна робити завтра

Цей день серед наших предків був поминальним і називався Дідівські плачі. За традицією йшли на кладовище, де згадували покійних родичів. Вдома після цього накривали на стіл, а залишки страв не викидали, а віддавали нужденним.

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