Категория
Разное
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

25 октября — какой церковный праздник, почему на Дедовские плачи не стоит есть хлеб

25 октября — какой церковный праздник, почему на Дедовские плачи не стоит есть хлеб

Церковный праздник 25 октября / Фото: Фото из открытых источников

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 25 октября, в православном календаре – день памяти святых мучеников Маркияна и Мартирия. По легенде, Маркиян был христианским дьяконом, жившим в городе Армении. Он отличался глубокой верой и служением, проповедуя христианские ценности. Мартирий, может быть, был другом или товарищем Маркияна. Он также активно распространял христианское учение и поддерживал общину во времена гонений.

Оба святых стали жертвами преследований христиан во времена римского императора. Они отказались отречься от своей веры, за что были подвергнуты пыткам и, в конце концов, казнены. Их мужество и преданность послужили примером для многих верующих.

Приметы 25 октября

Народные приметы 25 октября / © Unsplash
Народные приметы 25 октября / Фото: Unsplash
  • Уже много снега — в следующем году будет большой урожай.
  • Сильный ветер – несколько дней будет плохая погода.
  • Утром туманно – в середине дня потеплеет.

Что завтра нельзя делать

Плохой приметой считалось есть в этот день хлеб. Если ослушаться, то весь год будет трудным. Женщины старались не плакать в подушку, чтобы неприятности не умножались. Также не принято много смеяться, потом придется много плакать.

Что можно делать завтра

Этот день среди наших предков был поминальным и назывался Дедовские плачи. По традиции шли на кладбище, где вспоминали усопших родственников. Дома после этого накрывали на стол, а остатки блюд не выбрасывали, а отдавали нуждающимся.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Какой сегодня день
Следующая публикация