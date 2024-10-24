25 октября — какой церковный праздник, почему на Дедовские плачи не стоит есть хлеб

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 25 октября, в православном календаре – день памяти святых мучеников Маркияна и Мартирия. По легенде, Маркиян был христианским дьяконом, жившим в городе Армении. Он отличался глубокой верой и служением, проповедуя христианские ценности. Мартирий, может быть, был другом или товарищем Маркияна. Он также активно распространял христианское учение и поддерживал общину во времена гонений.
Оба святых стали жертвами преследований христиан во времена римского императора. Они отказались отречься от своей веры, за что были подвергнуты пыткам и, в конце концов, казнены. Их мужество и преданность послужили примером для многих верующих.
Приметы 25 октября
- Уже много снега — в следующем году будет большой урожай.
- Сильный ветер – несколько дней будет плохая погода.
- Утром туманно – в середине дня потеплеет.
Что завтра нельзя делать
Плохой приметой считалось есть в этот день хлеб. Если ослушаться, то весь год будет трудным. Женщины старались не плакать в подушку, чтобы неприятности не умножались. Также не принято много смеяться, потом придется много плакать.
Что можно делать завтра
Этот день среди наших предков был поминальным и назывался Дедовские плачи. По традиции шли на кладбище, где вспоминали усопших родственников. Дома после этого накрывали на стол, а остатки блюд не выбрасывали, а отдавали нуждающимся.
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