25 октября — какой церковный праздник, почему на Дедовские плачи не стоит есть хлеб

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 25 октября, в православном календаре – день памяти святых мучеников Маркияна и Мартирия. По легенде, Маркиян был христианским дьяконом, жившим в городе Армении. Он отличался глубокой верой и служением, проповедуя христианские ценности. Мартирий, может быть, был другом или товарищем Маркияна. Он также активно распространял христианское учение и поддерживал общину во времена гонений.

Оба святых стали жертвами преследований христиан во времена римского императора. Они отказались отречься от своей веры, за что были подвергнуты пыткам и, в конце концов, казнены. Их мужество и преданность послужили примером для многих верующих.

Приметы 25 октября

Народные приметы 25 октября / Фото: Unsplash

Уже много снега — в следующем году будет большой урожай.

Сильный ветер – несколько дней будет плохая погода.

Утром туманно – в середине дня потеплеет.

Что завтра нельзя делать

Плохой приметой считалось есть в этот день хлеб. Если ослушаться, то весь год будет трудным. Женщины старались не плакать в подушку, чтобы неприятности не умножались. Также не принято много смеяться, потом придется много плакать.

Что можно делать завтра

Этот день среди наших предков был поминальным и назывался Дедовские плачи. По традиции шли на кладбище, где вспоминали усопших родственников. Дома после этого накрывали на стол, а остатки блюд не выбрасывали, а отдавали нуждающимся.

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