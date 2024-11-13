ВМС США отбили атаку хуситов с помощью авианосца — Reuters

Все объекты были уничтожены и корабли не получили повреждений.

Военные Соединенных Штатов отбили атаку ракетно-дроновую атаку йеменских хуситов во время прохождения через пролив Баб-эль-Мандаб.

Центральное командование ВС США сообщило, что в отражении атаки участвовал авианосец "Авраам Линкольн", передает Reuters.

Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что два корабля ВМС США подверглись атаке по меньшей мере восьми дронов. Кроме того, хуситы использовали три крылатых ракеты и пять баллистических.

Сообщается, что все объекты были уничтожены и корабли не получили повреждений.

В свою очередь представители хуситов заявили, что они атаковали авианосец в Аравийском море, а также два эсминца США в Красном море.

В Минобороны США заявили, что не располагают информацией об атаке на авианосец.

Напомним, ранее сообщалось, что США и Великобритания нанесли удары по объектам хуситов в Йемене.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия помогает хуситам наносить удары по судам в Красном море.

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