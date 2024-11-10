США и Великобритания нанесли удары по объектам хуситов в Йемене

Военные США и Великобритании нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. В Сане, ее пригородах и провинции Амран было совершено около девяти рейдов.

Об этом пишет Reuters.

Пентагон подтвердил, что в субботу американские военные самолеты нанесли несколько ударов современным складам с оружием хуситов в Йемене.

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Как известно, связанные с Ираном боевики-хуситы с ноября прошлого года нападают на международное судоходство вблизи Йемена в знак солидарности с палестинцами в войне Израиля с ХАМАСом.

Атаки нанесли ответные удары со стороны США и Великобритании. Кроме того, это нарушило мировую торговлю, поскольку судовладельцы перенаправляют их из Красного моря и Суэцкого канала на более длинный маршрут вокруг южной оконечности Африки.

Ранее Израиль подтвердил ответный удар, нанесенный в субботу, 20 июля, по топливному составу и нефтеперерабатывающему заводу в районе йеменского порта Ходейда.

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