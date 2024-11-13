В Запорожье ночью раздались взрывы

Перед взрывами была объявлена воздушная тревога.
В Запорожье и области в ночь на 13 ноября прогремели взрывы.
Об этом сообщает глава ОВА Иван Федоров.
"Взрывы в Запорожской области", — говорится в сообщении.
В свою очередь, корреспонденты Общественного сообщили о взрывах в областном центре.
Перед взрывами в воздушных силах заявили об опасности пуска управляемых авиационных бомб в направлении города.
Напомним, ранее сообщалось, что в Полтаве ночью раздался взрыв.
Кроме того, мы ранее информировали, что враг нанес удар по Запорожью, в результате чего один человек погиб.
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