В Запорожье ночью раздались взрывы

Перед взрывами была объявлена воздушная тревога.

В Запорожье и области в ночь на 13 ноября прогремели взрывы.

Об этом сообщает глава ОВА Иван Федоров.

"Взрывы в Запорожской области", — говорится в сообщении.

В свою очередь, корреспонденты Общественного сообщили о взрывах в областном центре.

Перед взрывами в воздушных силах заявили об опасности пуска управляемых авиационных бомб в направлении города.

Напомним, ранее сообщалось, что в Полтаве ночью раздался взрыв.

Кроме того, мы ранее информировали, что враг нанес удар по Запорожью, в результате чего один человек погиб.

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