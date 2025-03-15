Трамп призначив Кіта Келлога спецпосланником в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що призначив Кіта Келлога спецпосланником в Україні, який безпосередньо спілкуватиметься з українським керівництвом.

Про це він написав у соцмережі TruthSocial.

"Я радий повідомити вам, що генерал Кіт Келлог призначений спеціальним посланником в Україні. Генерал Келлог, вельми шановний військовий експерт, матиме справу безпосередньо з президентом Зеленським та українським керівництвом. Він добре їх знає, і у них склалися дуже хороші робочі відносини. Вітаємо генерала Келлога!", – написав президент США.

До слова, американському генерал-лейтенанту Кіту Келлогу 80 років.

Допис Дональда Трампа у соцмережі TruthSocial про призначення Кіта Келлога

Раніше спеціального представника президента США з питань України Кіта Келлогга усунули від участі у переговорах про припинення війни після того, як Москва висловила небажання бачити його серед учасників. За даними джерел, президент РФ Володимир Путін вважає Келлогга надто “проукраїнськи налаштованим”, тому в Кремлі висловили вимогу про його виключення з переговорного процесу.

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