Трамп назначил Кита Келлога спецпосланником в Украине

Генерал Келлог будет иметь дело непосредственно с президентом Владимиром Зеленским и украинским руководством, отметил Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявил, что назначил Кита Келлога спецпосланником в Украине, который будет напрямую общаться с украинским руководством.

Об этом он написал в соцсети TruthSocial.

"Я рад сообщить вам, что генерал Кит Келлог назначен специальным посланником в Украине. Генерал Келлог, уважаемый военный эксперт, будет иметь дело непосредственно с президентом Зеленским и украинским руководством. Он хорошо их знает, и у них сложились очень хорошие рабочие отношения. Поздравляем генерала Келлога!", — написал президент США.

К слову, американскому генерал-лейтенанту Киту Келлогу 80 лет.

Сообщение Дональда Трампа в соцсети TruthSocial о назначении Кита Келлога

Ранее специального представителя президента США по Украине Кита Келлогга отстранили от участия в переговорах о прекращении войны после того, как Москва выразила нежелание видеть его среди участников. По данным источников, президент РФ Владимир Путин считает Келлогга слишком "проукраински настроенным", поэтому в Кремле потребовали его исключения из переговорного процесса.

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