Трамп начал войну с хуситами: первые подробности

Это самая большая военная операция за второй срок Трампа.

США совершили авиационные и морские атаки по поддерживаемым Ираном объектам хуситов в Йемене. Удары уничтожили радары, системы ПВО и ракетные установки. Дональд Трамп заявил, что это направлено на возобновление безопасного судоходства в Красном море.

Об этом пишет The New York Times.

Эта операция является сигналом Ирана, который отказался заключать новое соглашение по ядерному оружию.

"Сегодня я приказал вооруженным силам Соединенных Штатов начать решительные и мощные военные действия против террористов-хуситов в Йемене", – написал президент США в соцсети TruthSocial.

По информации американских чиновников, удары по арсеналам хуситов, расположенные глубоко под землей, могут занять несколько дней. Их интенсивность будет зависеть от реакции боевиков.

В Белом доме некоторые советники настаивают на более жесткой кампании, чтобы лишить хуситов контроля над севером Йемена. Впрочем, Трамп пока не одобрил этот сценарий, ведь во время избирательной кампании обещал не вовлекать США в новые конфликты на Ближнем Востоке.

Напомним, хуситы исповедуют зейдитский мазхаб. Они являются военизированной группировкой шиитов-зейдитов, действующей на территории Йемена. Хуситы проживают преимущественно на севере Йемена, составляя около трети населения страны.

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