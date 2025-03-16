Мирное соглашение между Украиной и РФ: у Трампа назвали "ключевые" темы к переговорам

Он предположил, что уже на следующей неделе состоится телефонный разговор Трампа с Путиным.

Специальный представитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, также занимающийся переговорами с РФ, заявил о "значительном прогрессе" по прекращению огня.

Об этом Виткофф сказал СBS News.

"Мы говорили о многих конкретиках, и я указываю на большую пропасть, которая существовала между Украиной и Россией до инаугурации, и где мы сейчас. Мы сузили вопрос между обеими этими сторонами, достигнув значительного прогресса", – говорит представитель Трампа.

Уиткофф рассказал о деталях потенциального мирного договора между Украиной и РФ. Он отметил сложность установления режима прекращения огня на почти 2000-километровой линии столкновения.

"Сюда также не входит основная зона противостояния, которой является Курщина. Следовательно, условия на поле боя разные. Мы должны это обсудить. Есть регионы, на которых, как мы все знаем, сосредоточено внимание россиян. Есть ядерный реактор, который поставляет достаточно много электроэнергии в Украину (очевидно, речь идет о ЗАЭС - Ред.). С этим нужно разобраться. Есть доступ к портам. Существует соглашение о потенциале Черного моря, существует множество элементов", – отмечает спецпредставитель США.

Уиткофф также провел параллель с Газой и подчеркнул, что ситуация в войне РФ против Украины значительно сложнее.

"Все обязуются, все заинтересованные стороны, включая европейцев, делать все необходимое, чтобы добиться успешного урегулирования здесь", – добавил дипломат.

Кроме того, он предположил, что уже на следующей неделе состоится телефонный разговор Трампа с диктатором РФ Владимиром Путиным.

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