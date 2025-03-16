Украина фактически смирилась с заморозкой нынешней линии фронта – Independent

В издании отмечают, что в Украине смирились с замораживанием нынешней линии фронта и тем, что часть территории останется под контролем России при прекращении огня, но не готовы передавать РФ дополнительную территорию.
Одна из главных проблем в соглашении с РФ – требования Путина, чтобы в любом соглашении Украина полностью уступила Херсонщину, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области, которые были частично оккупированы.
Об этом говорится в статье Independent.
"Мы действительно готовы к миру, но нам нужен длительный мир, а не кратковременное прекращение огня. Мы не хотим, чтобы наши дети участвовали в этой битве. Путин играет в игры. Мы сделали сильный ход – теперь его очередь. Мы хотим мира – если Россия не согласится, весь мир увидит, что они лжецы", – сказал высокопоставленный источник из Украины, имя которого не может быть названо, поскольку им не позволено общаться со СМИ.
Украинские чиновники обеспокоены тем, что промедление России не более чем "игрой с их стороны".
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на этой неделе на переговорах с Украиной говорилось о территориальных уступках, а ранее заявлял, что Киев должен рассчитывать на отказ от земли.
Украинские официальные лица на условиях рассказали The Independent, что согласились с тем, что нынешние боевые линии замораживаются, и Россия пока удерживает определенную территорию, чтобы прекращение огня сработало, но уступка любой дополнительной территории будет красной линией.
"Глупо требовать, чтобы, например, Запорожье или Херсон полностью отдали – это для нас звучит как ф*гня", – отмечает собеседник издания.
Собеседники Independent из украинских властных кругов утверждают, что судьба территорий, удерживаемых Россией с момента вторжения в феврале 2022 года, не решена.
"Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть его посредством дипломатии", — отметили они.
Какие красные линии выделила Украина?
Как упоминалось выше, в первую очередь Украина решительно отвергает любые новые территориальные уступки, в частности, передачу России Херсону, Запорожью и части Донбасса.
- Украина не признает российскую юрисдикцию на захваченных территориях и будет настаивать на их возвращении дипломатическим путем.
- Требование возвращения тысяч детей, депортированных с оккупированных территорий Украины в РФ.
- Освобождение тысяч гражданских лиц, незаконно удерживаемых РФ.
- Предоставление международных гарантий безопасности при нарушении условий перемирия.
Напомним, Дональд Трамп сделал мрачный прогноз, если мира с РФ не будет.
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