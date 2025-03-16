У Европы нет ядерного арсенала, как у США и РФ — эксперты сказали, как будет защищаться ЕС

Новый день наступил для Европы, ведь прошли спокойные годы непреклонной преданности Америки защите ЕС от России. И речь идет о европейском арсенале ядерного оружия.

Об этом пишут эксперты в материале на CNN.

"Европа должна "значительно активизироваться, чтобы обеспечить собственную оборону", — заявил в феврале вице-президент США Джей Ди Венс в Мюнхене.

"Ответ Европы же на это был в виде обещания увеличить расходы как внутри страны, так и для Украины. Речь шла о закупке вооружения европейского производства. Также было предложено более радикальное решение: европейский "ядерный зонтик", — говорится в материале.

Франция и Великобритания уже давно являются ядерными государствами, поэтому разные европейские лидеры задумываются, может ли это "сдерживающее" оружие находиться поближе к дому. При том, что большая часть мирового ядерного арсенала принадлежит США и России, во Франции около 290 ядерных боеголовок, а в Великобритании — 225 ракет Trident, разработанных в США.

Франция способна лишь угрожать "стратегическим возмездием" (нанесением противнику мощного ответного удара с целью сдерживания). В то время как американский ядерный арсенал, помимо огромной мощности, имеет еще одно ключевое преимущество – разнообразие. Это позволяет минимизировать возможный термоядерный обмен. США могут применять так называемую "градуированную ответную реакцию", что может означать даже одиночный удар вместо полномасштабного применения всех имеющихся сил.

В материале говорится, что со своей стороны французский ядерный арсенал исторически предназначался как оружие последнего удара в случае угрозы территории Франции со стороны СССР еще во время Холодной войны.

"Это, вероятно, привело бы к массированному удару по ключевым объектам на территории советского блока с целью принудить противника к отступлению. Именно такие отличия создают ключевые препятствия для формирования единого европейского ядерного зонта", — пишут авторы.

По словам отставного генерала, экс-заместителя командующего силами НАТО в Европе Мишеля Яковлеффа, ЕС не владеет "ядерной культурой" и не понимают ее.

"Я подозреваю, что Макрон намерен, как говорится, научить тех, кто готов к этому, основам ядерного диалога", — считает Мишель Яковлефф.

Известно, что именно поэтому президент Франции предложил союзникам участвовать в секретных французских ядерных учениях, чтобы они могли воочию увидеть возможности и принципы принятия решений Францией. Однако он также дал понять, что не намерен передавать свой "ядерный чемодан" союзникам или даже Брюсселю.

Решение о применении ядерного удара "всегда оставалось и останется" за ним, заявил президент Франции.

"Британия очень активно работает над повышением так называемого ядерного IQ в НАТО", — говорится в материале.

При этом эксперты отмечают, чтобы сравниться с Россией, Европе понадобятся годы, если не десятилетия.

Ранее вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что был бы шокирован, если бы американский президент захотел распространения ядерного оружия дальше на восток Европы.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда призвал США разместить ядерное оружие на польской территории как сдерживающий фактор против любой предстоящей агрессии со стороны РФ.