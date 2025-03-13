Дуда призвал Трампа разместить ядерное оружие на территории Польши

Это предложение, по словам польского лидера, он недавно обсуждал с Китом Келлоггом, специальным посланником США по Украине и России.

Президент Польши Анджей Дуда призвал США разместить ядерное оружие на польской территории как сдерживающий фактор против любой грядущей российской агрессии.

Об этом Дуда сказал в интервью Financial Times.

По словам польского президента, "очевидно", что президент Дональд Трамп мог бы передислоцировать размещающиеся в Западной Европе или США американские ядерные боеголовки в Польшу. Это предложение, по словам польского лидера, он недавно обсуждал с Китом Келлоггом, специальным посланником США по Украине и России.

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"Кордоны НАТО переместились на восток в 1999 году, поэтому 26 лет спустя должно состояться также перемещение инфраструктуры НАТО на восток. Для меня это очевидно", — сказал Дуда.

По словам польского президента, дело не только в том, что пришло время, но и в том, "что было бы безопаснее, если бы это оружие уже было здесь".

Дуда надеется возродить проект совместного использования ядерного оружия, который он безуспешно представил администрации бывшего президента Джо Байдена в 2022 году. Дуда сказал, что Трамп должен решать, где разместить американское ядерное оружие, но напомнил о решении Владимира Путина переместить тактическое ядерное оружие в Белоруссию.

"Россия даже не колебалась, когда перемещала свое ядерное оружие в Беларусь. Они не спрашивали ни у кого разрешения", — сказал Анджей Дуда. "Короны НАТО переместились на восток в 1999 году, поэтому 26 лет спустя должно состояться также перемещение инфраструктуры НАТО на восток. Для меня это очевидно", — сказал он.

По словам президента Польши, дело не только в том, что пришло время, но и в том, "что было бы безопаснее, если бы это оружие уже было здесь".

Дуда надеется возродить проект совместного использования ядерного оружия, который он безуспешно представил администрации бывшего президента Джо Байдена в 2022 году. Дуда сказал, что Трамп должен решать, где разместить американское ядерное оружие, но напомнил о решении Владимира Путина переместить тактическое ядерное оружие в Белоруссию.

"Россия даже не колебалась, когда перемещала свое ядерное оружие в Беларусь. Они не спрашивали ни у кого разрешения", – сказал Анджей Дуда.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп предупредил об угрозе ядерного Армагеддона.

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