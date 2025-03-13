Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Дуда призвал Трампа разместить ядерное оружие на территории Польши

Дуда призвал Трампа разместить ядерное оружие на территории Польши

Президенты Польши и США Анджей Дуда и Дональд Трамп

Это предложение, по словам польского лидера, он недавно обсуждал с Китом Келлоггом, специальным посланником США по Украине и России.

Президент Польши Анджей Дуда призвал США разместить ядерное оружие на польской территории как сдерживающий фактор против любой грядущей российской агрессии.

Об этом Дуда сказал в интервью Financial Times.

По словам польского президента, "очевидно", что президент Дональд Трамп мог бы передислоцировать размещающиеся в Западной Европе или США американские ядерные боеголовки в Польшу. Это предложение, по словам польского лидера, он недавно обсуждал с Китом Келлоггом, специальным посланником США по Украине и России.

"Кордоны НАТО переместились на восток в 1999 году, поэтому 26 лет спустя должно состояться также перемещение инфраструктуры НАТО на восток. Для меня это очевидно", — сказал Дуда.

По словам польского президента, дело не только в том, что пришло время, но и в том, "что было бы безопаснее, если бы это оружие уже было здесь".

Дуда надеется возродить проект совместного использования ядерного оружия, который он безуспешно представил администрации бывшего президента Джо Байдена в 2022 году. Дуда сказал, что Трамп должен решать, где разместить американское ядерное оружие, но напомнил о решении Владимира Путина переместить тактическое ядерное оружие в Белоруссию.

"Россия даже не колебалась, когда перемещала свое ядерное оружие в Беларусь. Они не спрашивали ни у кого разрешения", — сказал Анджей Дуда. "Короны НАТО переместились на восток в 1999 году, поэтому 26 лет спустя должно состояться также перемещение инфраструктуры НАТО на восток. Для меня это очевидно", — сказал он.

По словам президента Польши, дело не только в том, что пришло время, но и в том, "что было бы безопаснее, если бы это оружие уже было здесь".

Дуда надеется возродить проект совместного использования ядерного оружия, который он безуспешно представил администрации бывшего президента Джо Байдена в 2022 году. Дуда сказал, что Трамп должен решать, где разместить американское ядерное оружие, но напомнил о решении Владимира Путина переместить тактическое ядерное оружие в Белоруссию.

"Россия даже не колебалась, когда перемещала свое ядерное оружие в Беларусь. Они не спрашивали ни у кого разрешения", – сказал Анджей Дуда.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп предупредил об угрозе ядерного Армагеддона.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация