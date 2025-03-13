Чего США хотят от России: объяснение Климкина

Страны могут говорить о собственных нуждах, но не решать без Украины о нас.

США хотят от России взаимодействия по целому ряду вопросов. В частности, ядерное оружие и оружие в космосе, Ближний Восток, Китай, энергоносители, распределение рынков, цены на энергоносители, критические ископаемые, поддержка или не поддержка России по миру.

Об этом сказал экс-министр иностранных дел Павлом Климкиным.

Он добавляет, что для Украины вызов состоит в том, что почти все эти вопросы важнее, чем мы.

"Наша война важна для Штатов. На самом деле наш вопрос используют для того, чтобы легализовать диалог и развитие отношений с Кремлем. Очевидно, что говорить они должны, и в этом нет ничего плохого. Но риски начинается там, где за нашей спиной или над нашей головой начинают что-то решать", — пояснил он.

Администрация Трампа хочет определить границы переговоров и основные вопросы, чтобы потом показать: "А что вы можете сделать, используя это?"

Напомним, российский "фюрер" Владимир Путин может взять в заложники предложение о прекращении огня, по которому согласилась Украина, чтобы получить превентивные уступки до начала официальных переговоров о прекращении войны. Диктатор попытается исключить Киев из переговоров, чтобы вести переговоры только с США.

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