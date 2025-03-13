Курс валют на 13 марта: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

НБУ снова повысил курс доллара к гривне.
НБУ установил официальный курс валют на четверг, 13 марта. Доллар вырос в цене на 9 коп. Тем временем евро уменьшился на 4 коп., а злотый потерял 3 коп.
Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,50 (+9 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 45,16 (-4 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,76 (-1 коп.)
Как сообщалось, в Украине тарифы на воду возрастут дважды. В частности, водоснабжение и водоотвод могут подорожать в два этапа, начиная с 1 апреля 2025 года.