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Курс валют на 13 марта: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют на 13 марта: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

НБУ установил курс валют на 13 марта / Фото: Associated Press

НБУ снова повысил курс доллара к гривне.

НБУ установил официальный курс валют на четверг, 13 марта. Доллар вырос в цене на 9 коп. Тем временем евро уменьшился на 4 коп., а злотый потерял 3 коп.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,50 (+9 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 45,16 (-4 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 10,76 (-1 коп.)

Как сообщалось, в Украине тарифы на воду возрастут дважды. В частности, водоснабжение и водоотвод могут подорожать в два этапа, начиная с 1 апреля 2025 года.

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