В Украине завершили индексацию пенсий: как вырастут выплаты

Большинство пенсионеров будут иметь повышенную пенсию

Мартовая индексация пенсий в 2025 году завершена. Выплаты для большинства пенсионеров увеличились. Предварительно в этом году пенсии украинцев будут проиндексированы на 11,5%.

Об этом сообщает Минсоцполитики.

Под индексацию попадает только "чистая" пенсия — это сумма без учета доплат и надбавок. Впрочем, КАабинет министров установил ограничения на размеры увеличения выплат:

минимально выплаты могли возрасти на 100 гривен;

максимально – 1 500 гривен.

В среднем пенсии украинцев в результате индексации увеличатся на 556 гривен. Таким образом, средний размер пенсионных выплат вырастет от 5 789 до 6 345 гривен.

Как изменилась пенсия после индексации можно онлайн:

необходимо зайти на портал электронных услуг ПФУ по ссылке;

авторизоваться (это можно сделать через КЭП, "Действие. Подпись", BankID);

информацию можно найти в разделе "Моя пенсия".

Как сообщалось, в Украине заработает накопительная пенсионная система. Произойти это может уже в 2026 году. Министерство социальной политики уже направило в Кабмин проект закона.

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