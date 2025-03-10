В Україні завершили індексацію пенсій: як зростуть виплати

Березнева індексація пенсій 2025-го завершена. Виплати для більшості пенсіонерів збільшилися. Попередньо, цього року пенсії українців будуть проіндексовані на 11,5%.

Про це повідомляє Мінсоцполітики.

Зазначається, що під індексацію потрапляє тільки "чиста" пенсія - це сума без урахування доплат і надбавок. Втім, КАабінет міністрів встановив обмеження на розміри збільшення виплат:

мінімально виплати могли зрости на 100 гривень;

максимально — 1 500 гривень.

У середньому пенсії українців у результаті індексації збільшаться на 556 гривень. Таким чином середній розмір пенсійних виплат зросте від 5 789 до 6 345 гривень.

Як змінилася пенсія після індексації можна онлайн:

необхідно зайти на портал електронних послуг ПФУ за посиланням;

авторизуватися (це можна зробити через КЕП, "Дія. Підпис", BankID);

інформацію можна знайти в розділі "Моя пенсія".

Як повідомлялося, в Україні запрацює накопичувальна пенсійна система. Статися це може вже 2026-го. Міністерство соціальної політики вже направило до Кабміну проєкт закону.

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