Про тепло забудьте: березень готує погодні сюрпризи для українців 

Найближчим часом в Україні буде холодна погода з дощами та мокрим снігом.

Березень зустрів теплом, але ненадовго. Синоптики вже попередили українців про сніг.

Коли повернуться морози, і як довго протримається похолодання - дивіться в ексклюзиві TСН.ua.

Ще до 14 березня погода дивувала українців теплом, але вже вночі в суботу, 15 березня, на заході та півночі України похолодало до +1…+6 градусів.

Також очікуються дощі, іноді з мокрим снігом. Наступного тижня дощі можуть на кілька днів припинитися, проте згодом знову повернуться. Про це в ексклюзивному інтерв'ю OBOZ.UA розповіла синоптикиня "Українського гідрометцентру" Наталія Птуха.

Вона зазначає, що синоптична ситуація змінюватиметься надалі. Наразі її зміни проявляються лише в опадах, а далі будуть також і температурні зміни. Тому що повітряні потоки зміняться, вітер буде з північного заходу.

Удень, 15 березня, синоптики прогнозують +7… +12 градусів. В західних областях помірні, місцями значні дощі, подекуди можливо з мокрим снігом.

У північних, Харківській та більшості центральних областей - помірні дощі. Решта території без опадів.

У неділю і понеділок, 16-17 березня, температура повітря в західних і північних областях становитиме вночі -4… +1 градусів, удень усього +2… +6 градусів. На решті території України температури також будуть нижчі, але все одно не настільки. Температура і вночі, і вдень 16-18 березня буде в межах +6… +12 градусів.

16 березня також очікуються дощі в західних та північних областях, вночі можливий невеликий мокрий сніг. Але вдень без істотних опадів.

17 березня атмосферні фронти змістяться до південної частини, до східних областей, там дощитиме. Вночі у центральних областях може пролітати мокрий сніг. На решті території буде без опадів – атмосферний тиск буде підвищуватися, і ці фронти повинні відступати.

Зі слів Наталії Птухи, наразі погоду визначає поле зниженого атмосферного тиску. Збільшення хмарності, що спостерігається у багатьох областях, зумовлюють атмосферні фронти: із заходу та із південного заходу.

Раніше синоптики повідомили, що вихідними 15-16 березня до України зайде повітряна маса арктичного походження. Тому на частині території країни очікується зниження температури.

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