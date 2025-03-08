Українцям доведеться заплатити додаткові гроші за газ у квітні

Така платіжка не приходитиме щомісяця — частота нарахувань залежить від віку газових мереж у будинку.

Від 1 квітня 2025 року в Україні споживачам природного газу доведеться оплачувати додаткові витрати. Представники "Газмережі" оголосили про запровадження нових розцінок за послугу з технічного обслуговування будівель.

Про це йдеться на сайті ТОВ "Газорозподільні мережі України".

Вартість послуги залежатиме від низки чинників: довжини загальних мереж, кількісті муфтових з'єднань і кранів у будівлі. Загальна сума буде розділена на кількість мешканців будинку.

Така платіжка приходитиме залежно від віку мереж у будівлі — раз на три або п'ять років:

якщо газовим мережам будинку понад 25 років — раз на три роки

якщо газовим мережам не більше 25 років — раз на п'ять років

2025 року філії компанії "Газорозподільні мережі України" опублікували на своїх порталах графіки проведення обстежень і ціни на квітень. Водночас, у квітні 2025 року тариф на газ для населення залишиться незмінним — 7,96 грн за 1 куб. м. Таку ціну платитимуть більшість побутових споживачів (98%), що обслуговуються ГК "Нафтогаз України".

Раніше повідомлялося, що 2025 року деяким мешканцям багатоквартирних будинків буде надіслано третю платіжку з сумою за послугу технічного обслуговування будівлі.

У НБУ повідомили, що тарифи на комунальні послуги залишаться незмінними 2025 року. Однак від 2026 року очікується поступове приведення тарифів до економічно обґрунтованих рівнів.

Читайте також: