Украинцам придется заплатить дополнительные деньги за газ в апреле

Такая платежка не будет приходить ежемесячно – частота начислений зависит от возраста газовых сетей в доме.

С 1 апреля 2025 года в Украине потребителям природного газа придется оплачивать дополнительные расходы. Представители "Газсети" объявили о введении новых расценок за услугу по техническому обслуживанию зданий.

Об этом говорится на сайте ООО "Газораспределительные сети Украины".

Стоимость услуги будет зависеть от ряда факторов: длины общих сетей, количества муфтовых соединений и кранов в здании. Общая сумма будет разделена на количество жильцов дома.

Такая платежка будет приходить в зависимости от возраста сетей в здании раз в три или пять лет:

если газовым сетям дома более 25 лет — раз в три года

если газовым сетям не больше 25 лет — раз в пять лет

В 2025 году филиалы компании "Газораспределительные сети Украины" опубликовали на своих порталах графики проведения обследований и цены на апрель. В апреле 2025 года тариф на газ для населения останется неизменным — 7,96 грн за 1 куб. м. Такую цену будут платить большинство бытовых потребителей (98%), обслуживаемых ГК "Нафтогаз Украины".

Ранее сообщалось, что в 2025 году некоторым жильцам многоквартирных домов будет направлена третья платежка с суммой за услугу технического обслуживания здания.

В НБУ сообщили, что тарифы на коммунальные услуги останутся неизменными в 2025 году. Однако с 2026 года ожидается постепенное приведение тарифов к экономически обоснованным уровням.

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