Чому пришвидшилася інфляція в Україні і що здорожчало

Виробництво продукції в першому місяці поточного року порівняно із аналогічним періодом минулого зросло на 32,5%. Ціни на території України зросли на 34,8%, за межі країни — на 16,8%.

Про це свідчать дані Держстату.

Що найбільше подорожчало

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни зросли на 20,6%, зокрема в межах України — на 17,5%, за межі України — на 33,0%

Найбільше здорожчало виробництво молочних продуктів — на 22,3%

Виробництво хліба, хлібобулочних та борошняних виробів зросло в ціні на 15,4%

У виробництві м’яса ціни підскочили на 12,0%

Виробництво напоїв здорожчало на 8,2%

Виробництво цукру подешевшало за рік на 0,3%

За прогнозами НБУ, інфляція почне знижуватися не раніше весни 2025 року. Як заявив очільник Нацбаку Андрій Пишний, ціновий тиск зберігатиметься в наступні місяці через високі ціни на продукти. До кінця 2025 року інфляція уповільниться до 6,9%, і повернеться до цільового показника у 5% 2026 року.

Але крім цін на продукти на загальний показник інфляції також впливатимуть більші бюджетні видатки.

Як окремий фактор, що впливатиме на ціни, в НБУ називають і збільшення енергодефіциту під час опалювального сезону, коли, наприклад, отримання електрики з генераторів здорожчить виробництво.

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