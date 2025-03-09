Бої за Курську область: росіяни мають переваги

Армія Росії намагається витіснити угруповання Збройних сил України в Курській області. Бойові дії тривають в населених пунктах у районі міста Суджа.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними оприлюднених 8 березня геолокаційних кадрів, російські війська нещодавно захопили село Черкаське Поречне на північ від Суджі.

Російські військові блогери стверджують, що підрозділи 30-го мотострілецького полку (72-ї мотострілецької дивізії 44-го армійського корпусу Ленінградського військового округу) та 1427-го мотострілецького полку (сформованого під час часткового призову в запас у 2022 році), просуваються в районі Черкаського Поречного.

Російське джерело стверджувало, що бої тривають уздовж лінії Лебедівка - Кубаткін - Бондарівка (на північному заході та сході від Суджі), але ситуація в цій місцевості незрозуміла.

Крім того, зазначають в ISW, 8 березня російські війська також почали атаки на місто Суджа.

Російські блогери стверджували, що біля населеного пункту атакують елементи чеченської спецгрупи "Аїда", 30-го мотострілецького полку, 11-ї бригади повітряно-десантних військ, штурмового загону "Ветеран" (Добровольчий корпус Росії) та 177-го морського піхотного полку (Каспійська флотилія).

Тим часом російські війська підривають мости у Курській області та вздовж міжнародного кордону. Ймовірно таким чином росіяни намагаються не дозволити українським військам вийти з Курської області на територію України.

Раніше видання The Telegraph писало, що 10 тисяч солдатів ЗСУ під загрозою оточення на Курщині. Більше про це читайте у новині.

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