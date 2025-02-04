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Армія РФ просувається в Курській області: деталі від ISW

Армія РФ просувається в Курській області: деталі від ISW

Армія РФ. / Фото: Associated Press

Україна здійснила успішний удар по командному пункту РФ.

Протягом минулої доби, 3 лютого, війська РФ продовжили наступальні операції на українському виступі в Курській області, але не зробили жодного підтвердженого просування. 

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські джерела стверджували, що бої тривали біля Свердлікова, Мар'євки, Погребків та Лебедівки. Окрім того, так звані російські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися поблизу Погребків і Свердликова, але ISW не знайшло підтвердження цих тверджень.

Аналітики наголошують, що підрозділи російської 106-ї повітряно-десантної дивізії і спеціалісти з безпілотників російського Центру передових безпілотних технологій Рубікон діють у Курській області. Зокрема, поблизу Погребків діють підрозділи російської 34-ї окремої мотострілецької бригади (49-а загальновійськова армія (ОГА) Південного військового округу (ПВО).

В ISW також зауважують, що 2 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що 31 січня український удар по російському командному пункту в Рильську (на північний захід від Суджі) забрав життя десятків російських і північнокорейських офіцерів.

Як повідомлялося, війська Північної Кореї вивели з лінії фронту на Курщині.Від моменту прибуття на поле бою солдати Північної Кореї були залишені напризволяще. Просуваючись з невеликою кількістю бронетехніки, вони рідко зупинялися, щоб перегрупуватися або відступи.

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