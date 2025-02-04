Армія РФ просувається в Курській області: деталі від ISW

Протягом минулої доби, 3 лютого, війська РФ продовжили наступальні операції на українському виступі в Курській області, але не зробили жодного підтвердженого просування.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські джерела стверджували, що бої тривали біля Свердлікова, Мар'євки, Погребків та Лебедівки. Окрім того, так звані р осійські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися поблизу Погребків і Свердликова, але ISW не знайшло підтвердження цих тверджень.

Аналітики наголошують, що підрозділи російської 106-ї повітряно-десантної дивізії і спеціалісти з безпілотників російського Центру передових безпілотних технологій Рубікон діють у Курській області. Зокрема, поблизу Погребків діють підрозділи російської 34-ї окремої мотострілецької бригади (49-а загальновійськова армія (ОГА) Південного військового округу (ПВО).

В ISW також зауважують, що 2 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що 31 січня український удар по російському командному пункту в Рильську (на північний захід від Суджі) забрав життя десятків російських і північнокорейських офіцерів.

Як повідомлялося, війська Північної Кореї вивели з лінії фронту на Курщині. Від моменту прибуття на поле бою солдати Північної Кореї були залишені напризволяще. П росуваючись з невеликою кількістю бронетехніки, вони рідко зупинялися, щоб перегрупуватися або відступи.

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