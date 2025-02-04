ЗСУ постійно вдосконалюють бомби, якими бʼють по РФ - Defense Express

Раніше використовували ресурс для перенесення 100 кг на відстані 2000 км, тепер переведений в іншу площину.

Українські військові проводять вдосконалення технологічної бази, а також тактику застосування різної зброї проти російських загарбників.

Про це в етері Еспресо заявив військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

"Наразі наша промисловість випускає десятки різноманітних безпілотних літальних апаратів (БПЛА) різних типів, включаючи адаптовані цивільні легкомоторні літаки. Цей процес розпочався ще раніше, коли на ці літаки в якості бойової частини встановлювали стокілограмові осколково-фугасні бомби, які могли наносити удари на відстані до 2000 км. Зараз вага, яку можуть піднімати ці літаки, збільшена до 250 кг. Крім того, ці бомби можна скидати, що дозволяє використовувати літаки багаторазово", - повідомив він.

Раніше використовували ресурс для перенесення 100 кг на відстані 2000 км, тепер переведений в іншу площину, збільшено кількість вантажу.

"Завдяки сучасним системам управління, ці легкомоторні літаки у якості дронів-бомбардувальників можуть уражати ворожі об'єкти і повертатися назад", - додав Рябих.

Аналітик заявив, що такі бомби дуже ефективні проти обʼєктів, які не мають якогось особливого захисту. Разом з тим ці бомби не будуть ефективними проти обʼєктів, які добре захищені, а тому необхідно й надалі вдосконалювати безпілотники, щоб уражати більше цілей на території ворога.

"Ці літаки можуть використовуватися під час комплексної повітряної атаки разом з іншими безпілотними літальними апаратами, що забезпечить прорив через вузли протиповітряної оборони противника і підхід до об'єктів", - сказав військовий експерт.

Раніше повідомлялося, що Україна атакувала російський нафтопровід "Дружба" новим БпЛА.

Ми раніше інформували, що воїни ЗСУ розповіли про унікальну зброю, яка на передовій рятує життя військовим.

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