У Черкасах вночі пролунали вибухи: місто атакують БпЛА — ОВА

Вночі, 4 лютого, в межах міста Черкаси пролунали вибухи.

Про це інформують місцеві жителі.

У повідомленні вказується, що вибухи пролунали приблизно о пів на другу ночі. Після вибухів у місті зайнялася пожежа.

Атаку на місто ворожих безпілотників підтвердив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Триває атака ударних БпЛА в межах Черкас. Подбайте про свою безпеку!" - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. В небі над регіоном спрацювали сили ППО.

Ми раніше інформували, що російські загарбники в ніч проти 4 лютого атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

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