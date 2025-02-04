У Черкасах вночі пролунали вибухи: місто атакують БпЛА — ОВА

Влада закликає не ігнорувати повітряну тривогу.
Вночі, 4 лютого, в межах міста Черкаси пролунали вибухи.
Про це інформують місцеві жителі.
У повідомленні вказується, що вибухи пролунали приблизно о пів на другу ночі. Після вибухів у місті зайнялася пожежа.
Атаку на місто ворожих безпілотників підтвердив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
"Триває атака ударних БпЛА в межах Черкас. Подбайте про свою безпеку!" - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що в Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. В небі над регіоном спрацювали сили ППО.
Ми раніше інформували, що російські загарбники в ніч проти 4 лютого атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.
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