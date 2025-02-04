В Черкассах ночью прогремели взрывы: город атакуют БпЛА — ОВА

Ночью, 4 февраля, в черте города Черкассы раздались взрывы.

Об этом сообщают местные жители.

В сообщении указывается, что взрывы прогремели примерно в половине второго ночи. После взрывов в городе загорелся пожар.

Атаку на город вражеских беспилотников подтвердил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Продолжается атака ударных БпЛА в пределах Черкасс. Позаботьтесь о своей безопасности!" – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы. В небе над регионом сработали силы ПВО.

Мы ранее информировали, что российские захватчики в ночь на 4 февраля атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.