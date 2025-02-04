В Черкассах ночью прогремели взрывы: город атакуют БпЛА — ОВА

Власти призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Ночью, 4 февраля, в черте города Черкассы раздались взрывы.
Об этом сообщают местные жители.
В сообщении указывается, что взрывы прогремели примерно в половине второго ночи. После взрывов в городе загорелся пожар.
Атаку на город вражеских беспилотников подтвердил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.
"Продолжается атака ударных БпЛА в пределах Черкасс. Позаботьтесь о своей безопасности!" – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы. В небе над регионом сработали силы ПВО.
Мы ранее информировали, что российские захватчики в ночь на 4 февраля атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.
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