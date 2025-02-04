Ворог просунувся в Часовому Яру та ще кількох населених пунктах - DeepState

Протягом минулої доби російські окупанти просунулися в районі Часового Яру, а також кількох населених пунктів на Покровському напрямку.

Про це йдеться у повідомленні аналітичних команди DeepState.

У повідомленні вказується, що ворог просунувся у Срібному, біля Новоандріївки та Надіївки

"Ворог просунувся в Часовому Яру, Срібному, біля Новоандріївки та Надіївки", - інформують експерти.

Раніше повідомлялося, що воїни ЗСУ вигадали оригінальний спосіб доставляти посилки на передову.

Ми раніше інформували, що спікер Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук розповів, коли та за яких умов Україні вдасться зупинити наступ росіян на фронті.

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