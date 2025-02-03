Що відбувається на основних напрямках фронту: зведення Генштабу

Протягом минулої доби зафіксовано 97 бойових зіткнень. Вчора, 2 лютого, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних удари із застосуванням трьох ракет, а також 63 авіаудари, зокрема, скинув 112 КАБ. Крім цього, здійснив понад 5800 обстрілів, з них 62 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для уражень 2725 дронів-камікадзе.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Ситуація на ключових напрямках фронту

Як зазначається, агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Олександрівка Сумської області; Грем’ячка Чернігівської області; Новопіль Донецької області; Щербаки Запорізької області; Херсон Херсонської області.

"Вчора ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 18 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, два засоби ППО, засіб РЕБ, склад боєприпасів, чотири артилерійські системи, а також два пункти управління противника", - зазначають у ГШ ЗСУ.

Повідомляються, що:

на Харківському напрямку відбулося дві ворожі атаки в районі населеного пункту Гатище

на Куп’янському напрямку за добу відбулося 18 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Степова Новоселівка, Богуславка, Загризове, Лозова

на Лиманському напрямку ворог атакував вісім разів. Намагався просунутись уперед неподалік Новоєгорівки, Новолюбівки, Макіївки, Ямполівки та в напрямку Серебрянки

на Сіверському напрямку ворог двічі штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Білогорівки та Івано-Дар’ївки. Успіху не мав

на Краматорському напрямку відбулося дві штурмових дії у районах населених пунктів Предтечине та Часів Яр

на Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак в районах Торецька та Кримського

на Покровському напрямку наші захисники зупинили 39 атак агресора у бік Зеленого Поля, Тарасівки, Успенівки, Єлизаветівки, Водяного Другого, Миролюбівки, Променя, Котлярівки, Олексіївки, Дачного та Улаклів

на Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили один ворожий штурм в районі Костянтинополя

на Оріхівському напрямку в районі населеного пункту Кам’янське загарбники здійснили один марний штурм позицій наших захисників

на Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

"На Курському напрямку минулої доби наші оборонці відбили 12 атак противника, ворог завдав 383 артилерійських обстріли, з них два - із реактивних систем залпового вогню; здійснив 33 авіаційні удари, скинувши 43 КАБ", - акцентували у відомстві.

Також відзначили, що на Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

"Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу", - наголосили у Генштабі ЗСУ.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1300 осіб. Також українські воїни знешкодили 12 танків, 18 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, три засоби ППО, 118 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 89 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спецтехніки окупантів.

Нагадаємо, за тиждень окупанти втратили 10170 російських окупантів. Також армія РФ не дорахувалася 1517 одиниць озброєння та військової техніки.

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