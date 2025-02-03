Что происходит на основных направлениях фронта: сводка Генштаба

За прошедшие сутки зафиксировано 97 боевых столкновений. Вчера, 2 февраля, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением трех ракет, а также 63 авиаудара, в том числе сбросил 112 КАБ. Кроме этого, произвел более 5800 обстрелов, из них 62 из реактивных систем залпового огня и привлек для поражений 2725 дронов-камикадзе.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Ситуация на ключевых направлениях фронта

Как отмечается, агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Александровка Сумской области; Гремячка Черниговской области; Новополье Донецкой области; Щербаки Запорожской области; Херсон Херсонской области

"Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, два средства ПВО, средство РЭБ, состав боеприпасов, четыре артиллерийские системы, а также два пункта управления противника", — отмечают в ГШ ВСУ.

Сообщаются, что:

на Харьковском направлении произошло две вражеские атаки в районе населенного пункта Гатище

на Купянском направлении за сутки произошло 18 атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное, Степная Новоселовка, Богуславка, Загрызовое, Лозовая

на Лиманском направлении враг атаковал восемь раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от Новоегоровки, Новолюбовки, Макеевки, Ямполевки и в направлении Серебрянки.

на Северском направлении враг дважды штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Белогоровки и Ивано-Дарьевки. Удачи не имел

на Краматорском направлении произошло два штурмовых действия в районах населенных пунктов Предтечино и Часов Яр

на Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах Торецкого и Крымского.

на Покровском направлении наши защитники остановили 39 атак агрессора в сторону Зеленого Поля, Тарасовки, Успеновки, Елизаветовки, Водяного Второго, Миролюбовки, Луча, Котляровки, Алексеевки, Дачного и Улаков.

на Новопавловском направлении Силы обороны отразили один вражеский штурм в районе Константинополя

на Ореховском направлении в районе населенного пункта Каменское захватчики совершили один бесполезный штурм позиций наших защитников

на Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

"На Курском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили 12 атак противника, враг нанес 383 артиллерийских обстрела, из них два — из реактивных систем залпового огня; совершил 33 авиационных удара, сбросив 43 КАБ", — акцентировали в ведомстве.

Также отметили, что на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

"Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу", — подчеркнули в Генштабе ВСУ.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1300 человек. Также украинские воины обезвредили 12 танков, 18 боевых бронированных машин, 51 артиллерийскую систему, реактивную систему залпового огня, три средства ПВО, 118 БПЛА оперативно-тактического уровня, 89 единиц автомобильной техники и 2 единицы спецтехники окупантов.

Напомним, за неделю оккупанты потеряли 10170 российских кафиров. Также армия РФ не досчиталась 1517 единиц вооружения и военной техники.

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