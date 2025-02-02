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Сколько военных и единиц техники РФ потеряла за неделю: цифры впечатляют

Сколько военных и единиц техники РФ потеряла за неделю: цифры впечатляют

Потери РФ / Фото: Associated Press

Речь идет о периоде с 26 января по 2 февраля.

За неделю оккупанты потеряли 10170 российских окупантов. Также армия РФ не досчиталась 1517 единиц вооружения и военной техники.

Об этом сообщил генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Существенные потери понесли вооружение/военная техника российских войск:

  • 40 танков
  • 118 боевых бронированных машин
  • 215 артиллерийских систем
  • 4 РСЗО
  • 585 единиц автотехники
  • 14 единиц спецтехники

"Также наши защитники уничтожили, по меньшей мере, одну вражескую ракету и 540 БпЛА ОТР, в том числе ударных дронов", — отметил Павлюк.

Напомним, российские войска за прошедшие сутки потеряли на фронте 1320 солдат, 6 танков и 45 артиллерийских систем.

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