Сколько военных и единиц техники РФ потеряла за неделю: цифры впечатляют

Речь идет о периоде с 26 января по 2 февраля.
За неделю оккупанты потеряли 10170 российских окупантов. Также армия РФ не досчиталась 1517 единиц вооружения и военной техники.
Об этом сообщил генерал-лейтенант Александр Павлюк.
Существенные потери понесли вооружение/военная техника российских войск:
- 40 танков
- 118 боевых бронированных машин
- 215 артиллерийских систем
- 4 РСЗО
- 585 единиц автотехники
- 14 единиц спецтехники
"Также наши защитники уничтожили, по меньшей мере, одну вражескую ракету и 540 БпЛА ОТР, в том числе ударных дронов", — отметил Павлюк.
Напомним, российские войска за прошедшие сутки потеряли на фронте 1320 солдат, 6 танков и 45 артиллерийских систем.
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