Сколько военных и единиц техники РФ потеряла за неделю: цифры впечатляют

Речь идет о периоде с 26 января по 2 февраля.

За неделю оккупанты потеряли 10170 российских окупантов. Также армия РФ не досчиталась 1517 единиц вооружения и военной техники.

Об этом сообщил генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Существенные потери понесли вооружение/военная техника российских войск:

40 танков

118 боевых бронированных машин

215 артиллерийских систем

4 РСЗО

585 единиц автотехники

14 единиц спецтехники

"Также наши защитники уничтожили, по меньшей мере, одну вражескую ракету и 540 БпЛА ОТР, в том числе ударных дронов", — отметил Павлюк.

Напомним, российские войска за прошедшие сутки потеряли на фронте 1320 солдат, 6 танков и 45 артиллерийских систем.

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