Війська РФ потужно вдарили по Україні дронами: скільки "Шахедів" збила ППО

У кількох областях є наслідки чергової російської атаки.

Вночі проти п'ятниці, 31 січня, російські військові атакували Україну 102-ма ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили 59 дронів. Також 37 повітряних цілей було локаційно втрачено.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Станом на 09:00 підтверджено збиття 59 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях", - поінформували в ПС.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Одещина та Черкащина.

Від 21:00 четверга, 30 січня, росіяни запускали безпілотники із напрямків: Курська, Брянська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська в РФ та Чауди, що в анексованому Криму.

Як повідомлялося, Україну атакували російські безпілотники. Зранку 31 січня у низці областей було оголошено повітряну тривогу.

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