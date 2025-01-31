У Чернігові сталися вибухи: що відомо

Інформації про травмованих немає.

Зранку 31 січня у Чернігові сталися вибухи. Пошкоджено приватні будинки. Інформація уточнюється.

Про це повідомив керівник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

"Вибух на околицях міста. Постраждали приватні будинки", - повідомив чиновник.

Згодом він додав, що вибуховою хвилею пошкоджено приватний будинок. Люди не постраждали, наголосив Дмитро Брижинський.

Зауважимо, що тривога в Чернігівській області тривала понад десять годин - від 23:19 30 січня до 09:21 31 січня. Повітряні сили попереджали про загрозу безпілотників. Наразі не відомо, що стало причиною вибухів в Чернігові.

Як повідомлялося, цієї ночі війська РФ потужно вдарили по Україні дронами. Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Одещина та Черкащина.

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