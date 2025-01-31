В Чернигове произошли взрывы: что известно

Информации о травмированных нет.

Утром 31 января в Чернигове произошли взрывы. Повреждены частные дома. Информация уточняется.

Об этом сообщил руководитель Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

"Взрыв в окрестностях города. Пострадали частные дома", — сообщил чиновник.

Впоследствии он добавил, что взрывной волной поврежден частный дом. Люди не пострадали, подчеркнул Дмитрий Брижинский.

Заметим, что тревога в Черниговской области длилась более десяти часов – с 23:19 30 января до 09:21 31 января. Воздушные силы предупреждали об угрозе беспилотников. Пока не известно, что стало причиной взрывов в Чернигове.

Как сообщалось, этой ночью войска РФ мощно ударили по Украине дронами. В результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Одесщина и Черкасщина.

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