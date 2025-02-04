ВСУ постоянно совершенствуют бомбы, которыми бьют по РФ — Defense Express

Раньше использовали ресурс для переноса 100 кг на расстоянии 2000 км, теперь переведенный в другую плоскость.

Украинские военные проводят усовершенствование технологической базы, а также тактику применения разного оружия против российских захватчиков.

Об этом в эфире Эспрессо заявил военный эксперт, директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

"В настоящее время наша промышленность выпускает десятки различных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) разных типов, включая адаптированные гражданские легкомоторные самолеты. Этот процесс начался еще раньше, когда на эти самолеты в качестве боевой части устанавливали стокилограммовые осколочно-фугасные бомбы, которые могли наносить удары на расстоянии до 2000 км Сейчас вес, который могут поднимать эти самолеты, увеличен до 250 кг. Кроме того, эти бомбы можно сбрасывать, что позволяет использовать самолеты многократно", — сообщил он.

Ранее использовали ресурс для переноски 100 кг на расстоянии 2000 км, теперь переведен в другую плоскость, увеличено количество груза.

"Благодаря современным системам управления эти легкомоторные самолеты в качестве дронов-бомбардировщиков могут поражать вражеские объекты и возвращаться назад", — добавил Рябых.

Аналитик заявил, что такие бомбы очень эффективны против объектов, не имеющих какой-либо особой защиты. Вместе с тем эти бомбы не будут эффективны против хорошо защищенных объектов, а потому необходимо и дальше совершенствовать беспилотники, чтобы поражать больше целей на территории врага.

"Эти самолеты могут использоваться при комплексной воздушной атаке вместе с другими беспилотными летательными аппаратами, что обеспечит прорыв через узлы противовоздушной обороны противника и подход к объектам", — сказал военный эксперт.

Ранее сообщалось, что Украина атаковала российский нефтепровод "Дружба" новым БПЛА.

Мы ранее информировали, что воины ВСУ рассказали об уникальном оружии, которое на передовой спасает жизнь военным.

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