Украина атаковала российский нефтепровод "Дружба" новым БпЛА – Forbes

Новый беспилотник-бомбардировщик Украины мог присоединиться к усилению атак на нефтяную промышленность России. Так, дроны 14-го отдельного украинского полка беспилотников 29 января вечером или 30 января утром нанесли удар по насосной станции нефтепровода "Дружба" в Брянской области.

Об этом говорится в статье издания Forbes.

После атаки по насосной станции нефтепровода "Дружба" вспыхнуло пламя, осветившее ночное небо настолько, что его зарегистрировали спутники NASA.

"Судя по огню, удар был точным", — отметил эстонский аналитик WarTranslated.

В публикации говорится, что украинцы два года атаковали российскую нефтяную промышленность. Но почти во всех ударах участвовали дроны со взрывчаткой, которые ради эффективности просто влетали в свои цели. Вместо этого в ночь на 30 января беспилотники "бомбили Брянскую республику бомбами", как сообщает телеграм-канал "Николаевский Ванек".

Украина уже использует бывшие гражданские спортивные самолеты, модифицированные для дистанционного управления, которые могут держать стокилограммовые бомбы "под брюхом". Похоже, до сих пор дроны просто врезались в свои цели вместо того, чтобы выпускать бомбы.

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Это имеет смысл для более глубоких ударов. Спортивному самолету Aeroprakt A-22, заряженному взрывчаткой, может быть трудно пролететь дальше, учитывая 600 км в обратном направлении. Но украинцы наносят удары по нефтяной инфраструктуре РФ в 1200 км или даже дальше от линии фронта.

Направление самолета A-22 на задание в одну сторону означает, что они могут преодолевать 1200 км, а не только 600 км. Нет необходимости сбрасывать бомбу, если нет ожиданий, что атакующий дрон вернется на базу.

Атака на нефтепровод "Дружба" в ночь на 30 января была направлена на насосную станцию всего в 40 км от Украины. Это означает, что выносливость дронов-бомбардировщиков не являлась главным вопросом планирования. Они могли сбросить свои бомбы и сохранить возможность вернуться на базу.

В то же время в статье указывается – это не значит, что беспилотники вернулись на базу. Дистанционная посадка является одним из сложнейших аспектов дроновых операций военного времени. Вместо того чтобы попробовать и не отправить беспилотные бомбардировщики на безопасную ночную посадку, их операторы, возможно, решили сбросить бомбы, а затем направить БпЛА на второй круг для поражения той же цели, которую они только что бомбили – автоматизированный двойной удар.

Если украинские беспилотники побольше способны сбрасывать "подбрюшные" бомбы, они также могут быть способны выполнять миссии туда-обратно – если, конечно, их операторы смогут понять, как посадить дроны. В таком случае это стало бы оружием многократного использования: каждый БпЛА мог бы взорвать более одного нефтеперерабатывающего завода или насосной станции, прежде чем закончить свою работу.

Напомним, из-за атаки дронами на Брянскую область в ночь на 30 января загорелась нефтеперекачивающая станция "Новозыбков" трубопровода "Дружба".