Шовковский прокомментировал победу "Динамо" над РФШ в заключительном матче Лиги Европы

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал победу (1:0) над латвийским РФШ в матче последнего тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25.

Ответы наставника "бело-синих" на вопросы журналистов приводит официальный сайт "Динамо".

Отметим, что "Динамо" с 4 очками финишировало на 34-м месте в общей турнирной таблице основного рауунда Лиги Европы. "Бело-синие" еще после шестого тура потеряли шансы на выход в плей-офф.

- В последний раз "Динамо" побеждало на групповой стадии еврокубков в 2020 году над "Ференцварошем" тоже со счетом 1:0. С тех пор прошло пять лет, не удавалось выиграть в течение 20 матчей. Что значит для вас эта победа?

– Победа – это всегда победа. Но будем откровенны, мы рассчитывали не на такой результат, когда начинали матчи основного этапа Лиги Европы. К сожалению, сложилось так, как сложилось. Мы анализировали и будем анализировать каждую игру, и, делая это, мы никогда не привязываемся к результату. Объясню почему. Потому что результат может оказывать положительное или отрицательное влияние на анализ. А в таком случае эмоции не всегда помогают правильно и корректно рассматривать те или иные футбольные аспекты и моменты.

Сегодняшняя игра с точки зрения результата для турнирной таблицы не имела значения. А с точки зрения имиджа и сохранения лица команды имело огромное значение для нас, для "Динамо". Поэтому, безусловно, мы удовлетворены. Хотя качество газона… это был самый ужасный газон, на котором мы играли.

– "Динамо" в январе провело два матча Лиги Европы, и в обоих добыло положительный результат. Повлияла ли на это лучшая логистика?

– Безусловно, кто бы что ни говорил, логистика всегда имеет значение, особенно когда ты целенаправленно готовишься к определенному сопернику. Это подтвердили результаты и обстоятельства, в которых мы готовились к этим двум матчам.

– Почему в заявке на игру отсутствовал Александр Караваев?

– Мы сегодня не могли рассчитывать на Бражко, Караваева, Дубинчика, Шапаренко, который пропускал матч из-за перебора желтых карточек, и, кроме того, он тоже заболел. В команде есть вирус, поэтому мы не могли рассчитывать на этих игроков. Добавим к этому списку еще Буяльского, получившего повреждение в матче с "Галатасараем". Мы не форсировали его реабилитацию, решили его поберечь, удержать от игры, чтобы он готовился ко второй части сезона. И то же касается Дениса Попова.

– Чувствовали ли поддержку болельщиков?

– Мы благодарим их. Конечно, всегда приятно играть на переполненных трибунах, и это наши игроки почувствовали в Стамбуле. Очень важно иметь поддержку. Но вы должны понимать, если мы будем поддаваться эмоциям на футбольном поле, это ни к чему хорошему не приведет. Болельщики поддерживают команду, они задают темп, выражают свое недовольство, когда команда играет не так, как нужно. Но мы должны понимать, что есть определенная структура игры, организация, наработка. И мы должны их придерживаться, должны быть последовательны в своих действиях.

А дополнительная поддержка добавляет игрокам мотивации, силы, чтобы проявлять свои качества наилучшим образом. Мы должны бежать вперед, но должны выдерживать определенную организацию. Потому что, когда мы атакуем, мы должны думать и об обороне. А когда мы обороняемся, мы должны размещаться таким образом, чтобы быть готовыми быстро перейти к атаке.

- Следующий официальный матч "Динамо" проведет почти через месяц, насколько команда готова ко второй части сезона, и как будет проходить дальнейшая подготовка? Изменилась ли она в связи с матчами Лиги Европы?

– Действительно, мы сейчас находимся в новых реалиях, ведь никогда не играли официальные матчи в январе. А в конце февраля матчи уже были, в это время начинается весенняя часть чемпионата Украины и еврокубковые матчи тоже играли в это время. Я бы сказал, что мы прошли первый отрезок нашей подготовки и сейчас дадим ребятам немного отдохнуть. Это нужно для того, чтобы они перезагрузились, а также чтобы поменьше общались с другом, и не распространялся вирус.

С 4 февраля мы начнем целенаправленную подготовку к весеннему этапу. Она будет состоять из тренировочного процесса и товарищеских матчей

Напомним, в обновленном формате Лиги Европы 36 клубов выступали в единой лиге, где сыграли против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попали в 1/8 финала. Клубы, занявшие в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-го, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершили выступления в еврокубках.

Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы состоится 31 января. Первые поединки этой стадии сыграют 13 февраля, а ответные встречи – 20 февраля.

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