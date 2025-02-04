Войска КНДР отвели от линии фронта из-за больших потерь — офицер

Уже несколько дней Силы обороны не наблюдают использования тактики, используемой войсками КНДР в Курской области.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал старший офицер отдела коммуникаций 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, старший сержант Петр Гайдащук.

Войн заявил, что Силы обороны располагают информацией о том, что войска КНДР отвели с линии фронта, поскольку их не наблюдают последние несколько дней.

"Точнее сказать, мы не наблюдаем той тактики, которая была присуща северокорейским подразделениям. То есть в отличие от россиян, они применяли тактику больших человеческих волн. Это до полусотни людей, которые без бронетехники двигались по 10-15 километров в направлении наших позиций. И исходя там на расстояние удара штурма, эти военнослужащие могли просто в полный рост бежать в направлении наших позиций, несмотря на потери, которые там наносила им наша артиллерия, наши дроны", — сказал он.

Военный заметил, что представители КНДР просто переступали тела раненых и трупы своих товарищей, чтобы зайти на позиции, но потери были настолько велики, что пришлось отвести их от линии фронта.

Также он рассказал о ситуации на Курщине, отметив, что это направление очень важно для россиян.

"И они (россияне, ред.) не скрывают, что поставили цель вытеснить наши силы. В зоне ответственности 80-й бригады ситуация достаточно стабильна. Нам удается отбивать штурмы, удерживать оборону ранее занятых нами позиций. Противник использует артиллерию, дроны, Бронетехника в основном используется для доставки штурмовых подразделений и все реже для огневой поддержки этих подразделений. ", – добавил Петр Гайдащук.

Ранее сообщалось, что Генштаб показал видео с последствиями удара по интернату в Судже, Россия знала, что там гражданские.

Мы ранее информировали, что украинская бригада потеряла целые роты в бесполезных атаках на Курщине.

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