Війська КНДР відвели від лінії фронту через великі втрати — офіцер

Вже декілька днів Сили оборони не спостерігають використовування тактики, яку використовували війська КНДР у Курській області.

Про це в етері Еспресо розповів старший офіцер відділу комунікацій 80-тої окремої десантно-штурмової бригади, старший сержант Петро Гайдащук.

Війн заявив, що Сили оборони мають інформацію про те, що війська КНДР відвели з лінії фронту, оскільки їх не спостерігають останні кілька днів.

"Точніше сказати, ми не спостерігаємо тієї тактики, яка була притаманна північнокорейським підрозділам. Тобто на відміну від росіян, вони застосовували тактику великих людських хвиль. Це до півсотні людей, які без бронетехніки рухалися по 10-15 кілометрів у напрямку наших позицій. І виходячи там на відстань удару штурму, ці військовослужбовці могли просто в повний зріст бігти в напрямку наших позицій, попри ті втрати, які там завдавала їм наша артилерія, наші дрони", - сказав він.

Військовий зауважив, що представники КНДР просто переступали тіла поранених та трупи своїх товаришів, щоб зайти на позиції, але втрати були настільки великими, що довелося відвести їх від лінії фронту.

Також він розповів про ситуацію на Курщині, зауваживши, що цей напрямок є дуже важливим для росіян.

"І вони (росіяни, ред.) не приховують, що поставили за мету витіснити наші сили. В зоні відповідальності 80-ї бригади ситуація є досить стабільною. Нам вдається відбивати штурми, утримувати оборону раніше зайнятих нами позицій. Противник використовує артилерію, дрони, бронетехніку. Бронетехніка переважно використовується для доставки штурмових підрозділів і все рідше для вогневої підтримки цих підрозділів. Тобто завдяки досвіду наших десантників, керованості підрозділами і добре побудованій обороні в зоні відповідальності нашої бригади нам вдається утримувати позиції і відбивати спроби штурмів, бо наразі ми перебуваємо в обороні", - додав Петро Гайдащук.

Раніше повідомлялося, що Генштаб показав відео з наслідками удару по інтернату в Суджі, Росія знала, що там цивільні.

Ми раніше інформували, що українська бригада втратила цілі роти у марних атаках на Курщині.

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