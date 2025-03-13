Чого США хочуть від Росії: пояснення Клімкіна

Країни можуть говорити про власні потреби, але не вирішувати без України про нас.

США хочуть від Росії взаємодії з цілої низки питань. Зокрема, це ядерна зброя та зброя у космосі, Близький Схід, Китай, енергоносії, розподіл ринків, ціни на енергоносії, критичні копалини, підтримка чи не підтримка Росії по світу.

Про це сказав ексміністр закордонних справ Павлом Клімкін.

Він додає, що для України виклик полягає в тому, що майже всі ці питання є важливішими, ніж ми.

"Наша війна є важливою для Штатів. Насправді наше питання використовують для того, щоб легалізувати діалог та розвиток відносин з Кремлем. Очевидно, що говорити вони мають, і в цьому немає нічого поганого. Але ризики починається там, де за нашою спиною чи над нашою головою починають щось вирішувати", - пояснив він

Адміністрація Трампа хоче визначити межі переговорів та основні питання, щоб потім показати: "А що ви можете зробити, використовуючи це?"

Нагадаємо, російський "фюрер" Володимир Путін може взяти в заручники пропозицію про припинення вогню, на яку погодилася Україна, аби отримати превентивні поступки до початку офіційних переговорів про припинення війни. Диктатор спробує виключити Київ з переговорів, щоб вести переговори лише зі США.

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