Чого хоче адміністрація США зараз: Клімкін назвав цілі

Серед іншого, американська адміністрація дуже хоче не тільки легалізувати відносини з Кремлем, а й використовувати їх.

Нинішня адміністрація США дуже хоче швидкого початку розмов із Росією, і щоб припинення вогню настало якнайшвидше. Водночас в американців немає ідеального плану, як іти вперед.

Таку думку ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив у інтерв’ю bihus.info.

"Сьогоднішня американська адміністрація дуже хоче, щоб вони (розмови з Росією – ред.) почалися в реальному часі і досить швидко. Вони хочуть, щоб припинення вогню настало якнайшвидше. Це їхня мета. Що буде далі – вони подивляться. Чи є в них такий ідеальний план, як іти вперед? Очевидно, що немає", – вважає дипломат.

Водночас він вказав, що в американської адміністрації є розуміння, що припинення вогню – це перша мета, яка дозволяє, по-перше, продати це як політичну перемогу. По-друге, це дозволяє перекласти на Європу значну частину відповідальності – фінансової, безпекової.

Також читайте Трамп пригрозив Росії у разі відмови від перемир’я

А ще, на думку Клімкіна, адміністрація США прагне використовувати свої відносини з Кремлем.

"А третя історія – американська адміністрація дуже хоче не тільки легалізувати відносини з Кремлем, а й використовувати їх, оскільки вона вважає, що світ, який тримався після Другої світової, він не існує. Тобто він, може, існує, але не має сенсу. Система, де світ тримався на правилах, не працює. І всі післявоєнні інституції, які були, теж не будуть працювати так, як вони працювали до цього часу", – пояснив ексочільник МЗС.

До слова, видання CNN припускає, що рішення Росії щодо припинення вогню стане ключовим випробуванням для стосунків президентів Дональда Трампа і Володимира Путіна. Якщо Кремль відмовиться, це може змінити політику президента США, який раніше заявляв, що "всі карти у Росії".